"Не видел смысла воевать": российский солдат сдал свой танк за вознаграждение

Представители Нацполиции регулярно присылают на телефоны военных РФ смски с разъяснениями, как правильно сдаться в плен и сдать технику.

Российский танкист решил не только воевать с украинцами, но и презентовать им танк за вознаграждение.

Также читайте Был одет в белье и носки ВСУ: украинские военные взяли в плен подполковника оккупантов

Об этом в соцсети рассказывает советник главы МВС Виктор Андрусив.

По его словам, правоохранители уже несколько недель отслеживают телефоны оккупантов, которыми они пользуются. Это украинские номера, поэтому представители Нацполиции регулярно присылают на телефоны военных РФ смски с разъяснениями, как правильно сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой.Смысла воевать он не видел.Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Деморализация колоссальная", — рассказывает Виктор Андрусив.

Он добавил, что российский танкист получит 10 тысяч долларов и сможет отправиться на гражданство, а до завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам, воюющим на стороне врага. Он предложил им смягченное наказание, если они сложат оружие и сдадутся в плен. В своем обращении Алексей Резников сообщил, что в последнее время в плен попадают наши граждане, мобилизованные из "ЛНР" и "ДНР". Также он напомнил, что солдаты для России – это только пушечное мясо.