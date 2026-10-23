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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Не видели родных годами: Буданов рассказал подробности об освобожденных из российского плена

Большинство вернувшихся украинских военных находились в российском плену еще с 2022 года. В частности, речь идет о защитниках Мариуполя.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Возвращение пленных 23 октября

Возвращение пленных 23 октября

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о возвращении из российского плена 261 украинского военнослужащего и девяти гражданских пленников. Большинство освобожденных защитников находились в плену еще с 2022 года, в частности защитники Мариуполя. Среди них также есть воины, пережившие теракт в Оленовке, и украинцы, взятые в плен в 2018-м и 2020 году.

Об этом сообщил Буданов, комментируя завершение обмена пленными.

По словам главы Офиса президента, среди освобожденных военнослужащих — 38 офицеров. Всем вернувшимся украинцам уже оказывают медицинскую помощь, а также обещают обеспечить надлежащие выплаты и реабилитацию.

«Наконец-то мы завершили этот сложный обмен и добились результата для Украины. По поручению президента Украины удалось вернуть 261 защитника, из них 38 — офицеры, а также девять гражданских пленников», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что государство позаботится о восстановлении здоровья освобожденных украинцев и поможет им вернуться к полноценной жизни после пережитого в российском плену.

«Эмоции сейчас переполняют каждого освобожденного, а также всех родных и близких, которые так долго ждали и теперь увидят своих мужей, отцов и сыновей», — добавил глава Офиса президента.

Защитники Мариуполя и узники Кремля с 2018 года

Буданов особо подчеркнул, что большинство вернувшихся украинских военных находилось в российском плену еще с 2022 года. В частности, речь идет о защитниках Мариуполя, среди которых есть те, кто пережил теракт в Оленовке.

При этом в Украину вернулись и военнослужащие, которые попали в плен к россиянам задолго до начала полномасштабного вторжения — в 2018-м и 2020 году.

«Сегодня они дома. Мы боремся за каждого», — подчеркнул Буданов.

По его словам, многих освобожденных Россия незаконно осудила по сфабрикованным обвинениям, нарушая нормы международного права.

Кроме того, глава Офиса президента поблагодарил Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты за содействие в освобождении украинцев.

Он также отметил возвращение 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который жил в Изюме в Харьковской области и преподавал английский язык. По словам Буданова, россияне незаконно осудили его и подвергли пыткам.

Глава Офиса президента выразил благодарность Силам обороны Украины, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными и украинским общинам Черниговской области, которые встречали освобожденных защитников.

«Продолжаем работу, чтобы вернуть каждого и каждую из российского плена», — подчеркнул Буданов.

Напомним, 22 октября в Украину вернули «на щитах» 252 защитника, тела которых, по утверждению России, принадлежат погибшим украинским военнослужащим.

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