"Не видели такого 8 лет": очевидцы сообщают о сотнях танков и бронетехники на Донбассе

"Не видели такого 8 лет": очевидцы сообщают о сотнях танков и бронетехники на Донбассе

Местные говорят, что никогда не видели такого количества техники.

Жители временно оккупированного Донецка сообщили о том, что видели большую колонну танков и бронетехники. Она якобы двигалась в северо-западном направлении, к линии столкновения, через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина о признании "Л/ДНР".

Об этом пишет "Радио Свобода".

По словам очевидцев, они не видели такого масштаба за восемь лет войны на Донбассе.

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"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", — рассказал житель города.

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", — сообщила другая очевидца.

Reuters со ссылкой на слова очевидцев также сообщила, что на оккупированную территорию перебросили тяжелую технику. Они видели колонны военной техники, включая семь танков, на окраине Донецка и в другой части города. Никаких опознавательных знаков на технике не было.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился в парламент РФ, чтобы признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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