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"Не видели такого 8 лет": очевидцы сообщают о сотнях танков и бронетехники на Донбассе

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"Не видели такого 8 лет": очевидцы сообщают о сотнях танков и бронетехники на Донбассе

Associated Press

Местные говорят, что никогда не видели такого количества техники.

Жители временно оккупированного Донецка сообщили о том, что видели большую колонну танков и бронетехники. Она якобы двигалась в северо-западном направлении, к линии столкновения, через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина о признании "Л/ДНР".

Об этом пишет "Радио Свобода".

По словам очевидцев, они не видели такого масштаба за восемь лет войны на Донбассе.

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", — рассказал житель города.

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", — сообщила другая очевидца.

Reuters со ссылкой на слова очевидцев также сообщила, что на оккупированную территорию перебросили тяжелую технику. Они видели колонны военной техники, включая семь танков, на окраине Донецка и в другой части города. Никаких опознавательных знаков на технике не было.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился в парламент РФ, чтобы признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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