Не виделись более двух лет: трогательные кадры воссоединения мамы-военнопленной с сыном

Женщина находилась на Азовстали, ее хотели незаконно осудить россияне.
Дмитрий Лубинец показал трогательные кадры воссоединения военнопленной мамы с сыном. Они не виделись более 2 лет, теперь, к счастью, могут обняться.
Об этом написал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения. И его, и маму переполняют эмоции. Невозможно сдержать слез, глядя на это видео", – заметил омбудсман.
Он добавил, что Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана из ТОТ Украины. Маму же, находившуюся на "Азовстале", хотели нелегитимно осудить в РФ.
"Мы работаем, чтобы вернуть каждого украинца домой: от самого маленького до самого старшего!", – подытожил Дмитрий Лубинец.
Напомним, сегодня, 31 мая, прошел обмен пленными. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена.
Читайте также: