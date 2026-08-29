"Не выходите из квартир": в Одессе мужчина устроил стрельбу и убил своих родителей

Полиция и «скорая помощь» на месте преступления

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Вечером в субботу, 29 августа, в Одессе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, ещё один получил ранения. По предварительным данным, мужчина открыл огонь по членам своей семьи, после чего забаррикадировался в квартире.

Об инциденте сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на жителей города.

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Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Чикаленко в Киевском районе Одессы.

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По информации Telegram-канала «Одесса.info», в ходе перестрелки погибли мать и отец мужчины, открывшего огонь. Его брат получил ранение.

После этого, по словам местных жителей, мужчина забаррикадировался в квартире с оружием. На место происшествия прибыли правоохранители, в том числе бойцы КОРДа, которые пытались вести с ним переговоры.

Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили, что мужчина, подозреваемый в убийстве родителей, якобы покончил с собой во время переговоров с правоохранителями.

Также распространяется информация о том, что погибшему было 46 лет и он состоял на учете в психиатрической больнице. Кроме того, по предварительным данным, у него могли подозревать онкологическое заболевание. Эти обстоятельства пока не подтверждены официально.

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После начала стрельбы жильцы дома предупреждали друг друга об опасности в группе домового чата. В местных Telegram-каналах были опубликованы фотографии сообщения, в котором людей призывали не выходить из квартир из-за стрельбы.

По состоянию на 23:00 официальной информации от полиции Одесской области об обстоятельствах трагедии, количестве погибших и раненых не поступало.

Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка выясняются.

Напомним, ранее ссора между двумя мужчинами в магазине в Киевской области закончилась стрельбой, после чего один из участников конфликта пытался скрыться с места происшествия.

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