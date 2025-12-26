"Не вижу других возможных вариантов": Жорин назвал единственный сценарий перемирия

Максим Жорин / © ТСН.ua

Реклама

Остановка боевых действий в Украине возможна только по фактической линии разграничения на момент перемирия. Однако любой официальный отказ от украинских земель недопустим и приравнивается к государственной измене.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

«Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия. Официальную передачу любой части наших территорий считаю государственной изменой», — отметил военный.

Реклама

Максим Жорин отметил, что потенциальная остановка огня не будет означать окончательное завершение конфликта. По его убеждению, перемирие будет носить временный характер. Поэтому Украина должна использовать это время для подготовки к неизбежной эскалации.

«У нас есть Конституция, и мы не имеем права отдавать свои земли другим государствам, даже если их войска временно там находятся. Ну и не следует забывать, что перемирие, очевидно, будет временным, и нам все равно придется готовиться к дальнейшим событиям», — отметил

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в реальной готовности Кремля к окончанию войны на условиях, которые предлагают Соединенные Штаты Америки.

Ранее консультант по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отмечал, что Украине следует сосредоточиться не на пятой статье НАТО, а на формировании альтернативного контура безопасности, ведь диктатор Путин фактически уже не может существовать без войны.