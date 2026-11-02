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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Не вижу здесь руку Москвы": эксперт удивил оценкой, кто мог взломать "Воздушную тревогу"

По мнению эксперта, инцидент с приложением «Воздушная тревога» больше напоминает случайное выявление уязвимости и вмешательство для провокации.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Приложение «Воздушная тревога»

Приложение «Воздушная тревога» / © ТСН.ua

Рассылка фейковых уведомлений из приложения «Воздушная тревога» может оказаться случайной провокацией, а не масштабной кибератакой спецслужб России. В то же время пока не хватает технических данных, объясняющих механизм вмешательства в работу приложения.

Такое мнение эксперт по кибербезопасности Константин Корсун высказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».

По мнению Корсуна, инцидент с фейковыми извещениями в приложении «Воздушная тревога» больше напоминает случайное обнаружение уязвимости и несанкционированное вмешательство для провокации, чем целенаправленную кибератаку.

«Хочу отметить, что приложение, разработанное частной компанией из Хмельницкого при поддержке Министерства цифровой трансформации, разработали за 48 часов и запустили. И Минцифра распространяла его по всем каналам, поэтому в первый день они получили один миллион загрузок. По данным 2024 года, было уже 11 миллионов пользователей», — напомнил эксперт.

За атакой на приложение «Воздушная тревога» могут стоять не спецслужбы РФ

По его словам, содержание фейковых сообщений, в частности упоминание об «Орешнике» на русском языке и ссылки на неизвестный Telegram-канал, не свидетельствует о тщательно подготовленной операции Кремля.

«Судя по тому, что мы видели вчера в публично доступных источниках, это больше похоже на случайность. Я не вижу здесь руки Москвы, руки Кремля, потому что так не бывает. Потому что если обнаруживают уязвимость в приложении на 11 миллионов пользователей, то последствия совсем другие. А тут же мы видим, что какая-то написанная, извините, глупость о каком-то «Орешнике» на русском языке в украинском приложении, и еще какой-то адрес неизвестного телеграм-канала», — рассказал Корсун.

Он также подчеркнул, что российские спецслужбы обычно не прибегают к таким методам, если речь идет о серьезной кибероперации.

Размышляя о возможных обстоятельствах инцидента, эксперт отметил, что пока не хватает технических данных, объясняющих механизм вмешательства. В частности, неизвестно, воспользовались ли злоумышленники уязвимостью API, сервера уведомлений или получили доступ к аккаунтам.

«Поэтому скорее всего это была случайность. Случайно кто-то, какой-то российский школьник в каком-то там Усть-Цюрюпинске случайно наткнулся на приложение, которое он не очень и понимал, куда он попал. Ну, это я так прогнозирую такими моделированиями. И поэтому он на скорую руку придумывал «О, а дай я поприкалываюсь просто. О, какли, так я им сейчас напишу что-нибудь». И написал», — сказал Корсун.

Он добавил, что характер инцидента не дает оснований считать его организованной и хорошо спланированной кибератакой со стороны российских спецслужб или руководства Кремля.

Фейковые оповещения в приложении «Воздушная тревога» — что известно

Напомним, вечером 1 ноября пользователи приложения «Воздушная тревога» массово получили фейковые уведомления о ядерной, радиационной, химической угрозе и уличных боях из-за, вероятно, вражеского кибервмешательства.

Команда сервиса временно приостанавливала работу и выключала push-уведомления, призвав не открывать подозрительные ссылки. Власти, Воздушные силы и ГСЧС подтвердили отсутствие каких-либо реальных угроз. Впоследствии работу приложения возобновили, заверив, что персональные данные пользователей находятся в безопасности. В Украине тем временем отреагировали на инцидент волной шуток и мемов в соцсетях.

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