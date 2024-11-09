Не влезли в лодку: пограничники задержали пятерых уклонян, которые хотели переплыть Тису (видео)

Каждый мужчина заплатил от 8 до 11 тысяч долларов США за переправу.

Вчера вечером пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно переправиться через границу с Венгрией.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время патрулирования правоохранители заметили группу двигавшихся к границе лиц и задержали их, когда те уже готовились сесть в лодку. Мужчины пытались переплыть Тису, однако лодка была малой для всех. Несколько злоумышленников даже попытались прыгнуть в реку, чтобы самостоятельно справиться с препятствием, однако пограничники быстро вытащили их из воды. Нарушители, жители нескольких областей Украины, рассказали, что за переправу каждый из них заплатил от 8 до 11 тысяч долларов США неизвестным лицам.

Задержанных доставили в подразделение, где они смогли согреться и высушить одежду. Выясняются лица, причастные к организации незаконного путешествия. Против нарушителей составлены протоколы за незаконное пересечение границы Украины.

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