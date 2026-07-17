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Не вместо Федорова: Клименко получил новую должность — подробности от Зеленского
Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Игорю Клименко должность секретаря СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, соответствующий указ уже готовится.
Об этом президент сообщил в Telegram.
Зеленский рассказал, что встретился с Игорем Клименко и поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел.
«Было много сложных испытаний, и реакция всегда была эффективной. Игорь Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты нашего государства и народа», — говорится в сообщении.
Глава государства сообщил, что предложил Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, указ о назначении уже готовится.
Как подчеркнул президент, одной из ключевых задач на новой должности должна стать максимально эффективная координация между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за выполнением решений.
«Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как это необходимо для достижения поставленных государственных целей», — добавил Зеленский.
Зеленский назвал координацию оборонного производства отдельным приоритетом.
Что предшествовало назначению Клименко в СНБО
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых изменениях в правительстве. Уже на следующий день тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.
В ходе формирования нового состава Кабинета министров одним из главных вопросов оставалось назначение главы Министерства обороны. По информации СМИ и народных депутатов, президент рассматривал кандидатуру министра внутренних дел Игоря Клименко. В частности, «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что такое решение связывали со стремлением повысить эффективность мобилизационных процессов.
Впрочем, народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что вопрос о назначении нового министра обороны остается нерешенным, а Игорь Клименко якобы отказывается переходить на эту должность. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что ещё не вносил в парламент представление о новом главе Минобороны, отметив, что Клименко является одним из кандидатов.
16 июля Верховная Рада утвердила новый состав правительства, однако назначение министра обороны, как и главы МИД, было отложено до отдельного президентского представления.
Позже президент сообщил, что поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Он также отметил, что намерен позже обратиться к Верховной Раде для утверждения кандидатуры Хмары на должность главы Минобороны.
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в соответствии с законодательством министром обороны может быть только гражданское лицо, тогда как Хмара является действующим генералом. Ранее мы сообщали, что остается непонятным, как именно он может возглавить министерство даже в статусе исполняющего обязанности, ведь для этого его сначала необходимо назначить заместителем министра и уполномочить временно руководить ведомством.
В настоящее время должность министра обороны остается вакантной.
В то же время кадровые изменения в Министерстве обороны вызвали общественный резонанс. Уже второй день подряд в Киеве и других городах Украины продолжаются мирные акции протеста против отставки Михаила Федорова. Участники выходят с плакатами «Верните Мишу» и скандируют «Позор», призывая власть пересмотреть кадровое решение. Митингующие заявляют, что готовы продолжать акции, пока их не услышат.