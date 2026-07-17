Бывший министр внутренних дел Игорь Клименко / © МВС

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, соответствующий указ уже готовится.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал, что встретился с Игорем Клименко и поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел.

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«Было много сложных испытаний, и реакция всегда была эффективной. Игорь Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты нашего государства и народа», — говорится в сообщении.

Глава государства сообщил, что предложил Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, указ о назначении уже готовится.

Как подчеркнул президент, одной из ключевых задач на новой должности должна стать максимально эффективная координация между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за выполнением решений.

«Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как это необходимо для достижения поставленных государственных целей», — добавил Зеленский.

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Зеленский назвал координацию оборонного производства отдельным приоритетом.

Что предшествовало назначению Клименко в СНБО

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых изменениях в правительстве. Уже на следующий день тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.

В ходе формирования нового состава Кабинета министров одним из главных вопросов оставалось назначение главы Министерства обороны. По информации СМИ и народных депутатов, президент рассматривал кандидатуру министра внутренних дел Игоря Клименко. В частности, «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что такое решение связывали со стремлением повысить эффективность мобилизационных процессов.

Впрочем, народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что вопрос о назначении нового министра обороны остается нерешенным, а Игорь Клименко якобы отказывается переходить на эту должность. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что ещё не вносил в парламент представление о новом главе Минобороны, отметив, что Клименко является одним из кандидатов.

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16 июля Верховная Рада утвердила новый состав правительства, однако назначение министра обороны, как и главы МИД, было отложено до отдельного президентского представления.

Позже президент сообщил, что поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Он также отметил, что намерен позже обратиться к Верховной Раде для утверждения кандидатуры Хмары на должность главы Минобороны.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в соответствии с законодательством министром обороны может быть только гражданское лицо, тогда как Хмара является действующим генералом. Ранее мы сообщали, что остается непонятным, как именно он может возглавить министерство даже в статусе исполняющего обязанности, ведь для этого его сначала необходимо назначить заместителем министра и уполномочить временно руководить ведомством.

В настоящее время должность министра обороны остается вакантной.

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В то же время кадровые изменения в Министерстве обороны вызвали общественный резонанс. Уже второй день подряд в Киеве и других городах Украины продолжаются мирные акции протеста против отставки Михаила Федорова. Участники выходят с плакатами «Верните Мишу» и скандируют «Позор», призывая власть пересмотреть кадровое решение. Митингующие заявляют, что готовы продолжать акции, пока их не услышат.

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