"Не внесли вклад": под Харьковом горсовет отказался переименовать улицу Московскую в честь героев АТО

В горсовете это обосновали тем, что погибшие в АТО местные жители не внесли весомый вклад в борьбу за независимость.

В городе Барвенково Харьковской области в горсовете отказались переименовывать улицу Московскую на Героев АТО. Здесь считают, что погибшие в войне на востоке Украины земляки "не осуществили героический поступок".

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О ситуации, сложившейся с переименованиемсообщил местный активист Дмитрий Браславский.

Активист отметил, что инициативная группа обратилась в городской совет с предложением переименовать улицу Московскую в городе Барвенково в честь одного из погибших в АТО местных жителей. Переименовать улицу Московскую в Барвенково власть отказалась.

"Чиновники считают, что переименовать улицу невозможно, поскольку это не соответствует положениям статьи, и вообще Украина не объявила состояния войны с Российской Федерацией. То есть по мнению городского головы, который подписал этот ответ и заместителя городского головы, которая готовила Ответ — войны у нас нет (ибо процедуру не выдержали), а следовательно ребята вообще неизвестно чем занимались в Донбассе ", — написал Дмитрий Браславский.

В ответе на инициативу граждан городской голова Александр Бало отмечает, что власть руководствуется Законом Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", указывая отдельные пункты закона .

"Имена физических лиц присваиваются с целью увековечения памяти о лицах, которые: внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, поддержания международного мира и безопасности, укрепления международного авторитета Украины, совершили героический поступок, свершения во имя Родины. Ваше предложение не подлежит рассмотрению в связи с несоответствием статьи 3 Закона Украины и с учетом того факта, что объявление состояния войны с Российской Федерацией в порядке, указанном конституции Украины, не проводилось ", — говорится в ответе горсовета.

В зоне АТО из города Барвенково погибли трое бойцов Сергей Кобицкий, Юрий Ливиненко и Евгений Солодовник. Самому младшему из них Евгению Солодовник было 23 года, он погиб во время выхода из Иловайская в подбитом боевиками БТРе.

Напомним, что Киеве проспект Науки предлагают переименовать в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви, который защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.

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