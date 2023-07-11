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"Не воспринимаю украинский язык": в Харькове разразился очередной языковой скандал

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"Не воспринимаю украинский язык": в Харькове разразился очередной языковой скандал

Украинофоб из Харькова

Харьковчанин заявил, что говорил, говорит и всю жизнь будет говорить на русском.

Так, 11 июля в Харькове разразился очередной языковой скандал. Местный заявил, что украинский – "дебильный" язык.

Инцидент на своем ютуб-канале опубликовал блогер Андрей Ярмошевич.

"Я не воспринимаю украинский язык, он мне не нравится", – констатировал житель Харькова.

"В Харькове всегда будут говорить на русском"

Фантазер объяснил, что прожил в городе 30 лет, говорит на русском, считает этот язык "харьковским", поэтому на нем "всегда будут говорить в городе". По словам украинофоба, на государственном языке не должно говорить в сфере обслуживания. Кроме того, он недоволен тем, что современный украинский язык разительно отличается от того, который ему преподавали в школе.

"Это не украинский язык – это дебильный язык", – возмутил сеть мужчина.

Более того, он не видит ничего плохого в прослушивании русской музыки во время полномасштабного вторжения. Традиционно, подобные люди приводят "железобетонный" довод.

"А при чем тут политика к музыке?", — не понимает любитель всего русского.

Накануне спор по языковому вопросу, который закончился полицией, разразился в Житомире. Продавщице местного магазина оскорбляла город на Западе Украины и отказала в обслуживании на украинском. Она начала говорить, что "имеет право", а также прибегла к любимому "какая разница".

Следует отметить, что это не первый инцидент с участием женщины. Ранее в своих соцсетях она призвала "помириться с Россией, потому что устала от войны".

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Дата публикации
Просмотры
1651
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