Не возглавляет штаб: в разведке назвали настоящую роль Пригожина в войне против Украины

Основная функция главы частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина — медийная и политическая. Он не руководит боевыми отрядами в войне против Украины.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Ключевая функция Пригожина — это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача — это финансирование, собственно этот теневой бизнес на территории РФ и за рубежом", — сказал он.

По словам Юсова, Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим. Также он добавил, что ключевая миссия "вагнеровцев" в войне — построение политической перспективы на территории России после президентства Владимира Путина.

Напомним, Министерство финансов США признало ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией и готовит санкции против нее и ее сетей поддержки по всему миру.

Ранее военный эксперт Михаил Самусь заявил, что неизвестно, кто на самом деле может управлять частной военной компанией "Вагнера". По его словам, Пригожин лишь публичное лицо, которое демонстрирует, что оно руководит этой армией, которая на самом деле вне закона РФ.

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