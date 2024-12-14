Не впрягайте коня позади телеги: экс-посол в США об идее привлечь миротворцев

Миротворчество эффективно не до, а только после установления мира, убежден Валерий Чалый.

Экс-посол в США Валерий Чалый считает идею привлечь миротворцев в Украину преждевременной. Поскольку миротворчество эффективно не до, а только после установления мира.

Об этом Валерий Чалый, опытный дипломат и посол Украины в США в 2015-2019, написал в Facebook.

"Снова заговорили о привлечении миротворцев как элемента установления желаемого мира. Оно бы и хорошо, если бы не предыдущий опыт и специфика этого вопроса, которая раньше или позже проявится в деталях и о которой хорошо знают специалисты и не очень осведомлены рядовые граждане", — пишет он.

Также читайте Министр обороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину

Чалый подчеркнул, что миротворчество – понятие очень широкое.

"Если совсем коротко, то может быть peace keeping, peace making, peace building… В случае с российской агрессией подходит только peace enforcement – принуждение к миру. Иначе – это будет совершенно искусственно "натянутая на уши" история в условиях, когда механизмы противодействия агрессору не работают. Украину поставят на один уровень со страной, нарушившей все существующие международные нормы и правила! – подчеркнул дипломат. – Миротворчество, оно эффективно не до, а только после установления мира, с "Миражами", "Таурусами" и "Томагавками", с привлечением международной коалиции сил и соответствующего контингента для обороны страны, страдающей противоправным нападением…"

Именно принуждение к миру, по мнению Чалого, – единственный способ его, этот мир, вернуть. И никак иначе! Именно так записано в Уставе ООН!

"А дальше уже – peace keeping, peace making, peace building… Не наоборот! Не впрягайте коня позади телеги!" – резюмировал дипломат.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вынести на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос о размещении миротворческой миссии на территории Украины.

Читайте также: