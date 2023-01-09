Не все долетают до Украины: в Воздушных силах рассказали о недостатках новых российских ракет

Не все российские ракеты долетают до Украины, они могут падать на территории России.

Даже новые ракеты РФ имеют недостатки.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают в Каспийское море, некоторые — россиянам на головы. Даже у этих новых ракет есть определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории", – рассказал Игнат.

По его словам, оккупанты продолжают выпускать ракеты по Украине из северной части Каспийского моря или Волгодонского района, ведь хотят избежать ситуаций, когда ракеты падают на гражданские объекты в РФ сразу после запуска.

Ракеты РФ

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за действия санкций Россия не может наладить достаточное производство ракет, а их запас исчерпывается, потому что российское руководство не рассчитывало на длительную войну.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что ракеты в России не закончатся никогда, поскольку у них есть свое производство. На нем ведется "ремонт" сотен боеприпасов, находящихся в негодном состоянии. Однако количество боеготовых ракет действительно ограничено.

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