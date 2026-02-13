Не все могут получить наследство: кто не имеет на это права

Не каждый родственник имеет гарантированное право на наследство, даже если наследование происходит по закону / © Pixabay

Наследование — это переход права собственности на имущество от наследодателя к наследнику. Такой переход права собственности может происходить либо на основании закона, согласно определенной в главе 86 Гражданского кодекса очередью наследников в соответствии с близостью родственных связей, либо по завещанию, то есть личным волеизъявлением наследодателя.

В Украине, согласно законодательству, есть категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования.

Так установлено, что право на наследование имеют лица, определенные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае нехватки завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261-1265 Кодекса (статья 1223 Кодекса).

Кто не имеет права на наследование

Однако есть категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования. Кодекс определяет основания для лишения прав на наследование определенных лиц, несмотря на то, что существовали определенные предпосылки для призыва их к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определенной степени родства, пребывание в браке с наследодателем или его содержание в течение установленного законом срока.

Так, в соответствии со статьей 1224 Кодекса нет права на наследование:

▪ лицо, которое умышленно лишило жизни наследодателя или любого из возможных наследников или покушалось на их жизнь. Это положение не применяется к лицу, совершившему такое покушение, если наследодатель, зная об этом, все же назначил его своим наследником по завещанию;

▪ лицо, которое умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и тем самым способствовало возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовало увеличению их доли в наследстве.

Не имеют права на наследование по закону:

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства

родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, уклонявшиеся от исполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом

друг после друга лица, брак между которыми недействителен или признан таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за другим из супругов, переживших его и не знавших и не мог знать о препятствиях до регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, которое было приобретено ими за время этого брака

По решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Указанные положения распространяются на всех наследников, в том числе тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный ответ.

Ранее сообщалось, что наследие охватывает не только имущество, но и финансовые обязательства умершего. Вместе с квартирой, домом или автомобилем наследник может получить кредиты, ипотеку или другие долги.