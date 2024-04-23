Не все мужчины – герои: эксперт об опасности запрета на консульские услуги за границей

Фурса уверен, что такие действия не заставят ни одного мужчины, избравшего быть за границей во время войны, вернуться на Родину.

Временное прекращение предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста является ошибочным решением. Оно не решит проблему мобилизации, но может иметь очень негативные последствия для государства.

Такое мнение высказал финансовый эксперт и блогер Сергей Фурса.

Фурса уверен, что такие действия не заставят ни одного мужчины, избравшего быть за границей во время войны, вернуться в Украину.

"Эти неудобства, созданные абсолютно всем мужчинам, которые есть за границей, никоим образом в голове у тех мужчин, которых государство хотело бы видеть в армии, не идут по сравнению с неудобствами, которые им доставит мобилизация", – говорит блогер.

По его мнению, эффективность этого мероприятия нулевая.

Популизм вместо непопулярных шагов

"Что это тогда? Это и мелкая месть. И популизм. Потому что государство показывает, что оно мстит тем, кто уехал, что доставит удовольствие тем, кто остался. Играет на темных сторонах человеческой натуры. Пытается приобрести дешевую популярность на болезненной для общества теме", - считает Фурса.

Опасность раскола общества

Фурса обратил внимание на опасность раскола в украинском обществе, особенно после войны.

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Он напомнил, что в Украине огромная демографическая проблема. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы максимальное количество людей, выехавших за границу из-за войны, в том числе мужчин, вернулось.

"Эти люди нужны здесь. И последнее, что стоит делать, это делать шаги, направленные на то, чтобы эти люди не вернулись.

И да, эти мужчины нужны в Украине. И да, они выбрали не быть в Украине во время войны. И здесь нет противоречия. Украине нужны все граждане. И не все граждане Украины – герои. Как и в любой другой стране. Украине нужны не только герои. Украине нужны люди, которые будут платить налоги, чтобы было чем платить пенсии. Украине нужны будут люди, которые будут рожать, а для этого пока нужны и мужчины тоже. Украине нужны потребители, чтобы те, кто сейчас готовит кофе во время обстрелов, имел возможность продавать ее и увеличивать свой бизнес и после войны", – пишет Фурса.

Он подчеркнул, что Украине нужны эти мужчины, даже если их выбор уехать многие считают неправильным и трусливым.

"Да, они сознательно избрали быть за пределами Украины во время войны. В том числе опасаясь, что могут быть мобилизованы. Но желания мобилизоваться отсутствует и у мужчин, которые есть в Украине. Так к ним также будем культивировать ненависть? Будем стравливать людей, что воюют и их родственников с теми, кто не воюет?", – отмечает эксперт.

"Война – это трагедия. И травма. И после войны, когда этот день наступит, обществу нужно лечить эти травмы. И государство должно играть здесь ведущую роль. И не логично, если государство эти травмы еще усугубляет", – подытожил он.

Ранее стало известно, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям от 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без прав и паспортов! Украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста!