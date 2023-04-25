Не все пассажиры "Укрзализныци" будут получать постель в вагонах: кто останется без одеяла

Не все пассажиры "Укрзализныци" могут воспользоваться постелью в вагоне.

Согласно действующему законодательству, пассажиры "Укрзализныци" могут купить постель в вагоне (если не приобрели ее при покупке билета), только если поезд задерживается или произошла семейная трагедия. В противном случае такая опция будет недоступна.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"В случаях, когда пассажир не оплатил стоимость пользования постельными принадлежностями в билетной кассе (при срочном выезде на похороны, в связи с несчастными случаями с родными или близкими, в случае непредвиденного значительного изменения графика движения поезда, в случае изменения в пути следования поезда категории вагона, в котором будет следовать пассажир и т.п.), он может оплатить пользование в вагоне постельными принадлежностями начальнику поезда или проводнику вагона, который обязан выдать пассажиру соответствующий документ (квитанцию) об уплате", — говорится в сообщении.

В то же время, пассажиры не имеют права пользоваться подушкой и матрасом, если не купили комплект постельного белья или не взяли свое из дома.

"Пассажир не имеет права требовать от проводника матрас, одеяло и подушку, если не уплачено постельное белье в проездном документе, в связи с тем, что комплект постельных принадлежностей состоит из матраса с чехлом, подушки, одеяла летнего (покрывала) или одеяла зимнего и отдельно упакованного комплекта постельного белья (2 простыни, 1 наволочка, 1 полотенце).При этом запрещается пользоваться постельными принадлежностями без белья", — говорят в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о вступлении в силу новых правил перевозок пассажиров и багажа. Они относятся, в частности, к возврату средств и оформлению заказов на перевозку.

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