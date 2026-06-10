Не все пенсионеры могут выехать из Украины: юристы указали на нюансы

Выезд за границу / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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После выхода на пенсию не все граждане Украины могут беспрепятственно пересекать государственную границу, поскольку во время военного положения для части пенсионеров продолжают действовать специальные ограничения.

Об этом юристы рассказали изданию «На пенсии».

Специалисты отмечают, что право на выезд зависит не только от возраста, но и от статуса лица. Поэтому часть пенсионеров может свободно покидать страну, тогда как другие подпадают под действующие ограничения.

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В частности, речь идет о лицах, получающих пенсию за выслугу лет — бывших военнослужащих, правоохранителей и представителей силовых структур. Несмотря на формальный выход на пенсию, они могут оставаться военнообязанными, что влияет на возможность выезда за границу.

Также без специального разрешения запрещен выезд отдельным категориям должностных лиц, в частности членам правительства, руководителям центральных органов власти и их заместителям, представителям руководства ключевых государственных институтов, народным депутатам, судьям, прокурорам, а также руководителям госпредприятий с общенациональными полномочиями.

Отдельно отмечается, что специальное разрешение может понадобиться и женщинам, состоящим на воинском учете, в частности медикам, фармацевтам и бывшим военнослужащим.

Юристы советуют гражданам заранее проверять свой статус в приложении «Резерв+» или в территориальных центрах комплектования, чтобы избежать недоразумений при пересечении границы. Только пенсионного удостоверения может быть недостаточно для выезда.

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Напомним, в начале лета на границах Украины традиционно растет количество людей, выезжающих за границу, особенно это касается женщин с детьми. При этом остаются в силе правила пересечения границы для несовершеннолетних, требования к документам и упрощенный порядок на период военного положения.

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