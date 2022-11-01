"Не все так просто, мама": оккупант рассказал, как они с товарищами убегали от ВСУ, что даже потеряли сапоги

Захватчик из РФ жалуется на обеспичение в своем войске.

Российский военнослужащий рассказал матери о превосходстве ВСУ над армией РФ. Оккупант в частности пожаловался на материальное обеспечение в войске.

Разговор россиян перехватила украинская разведка, сообщает ГУР.

Захватчик говорит, что во время артиллерийских обстрелов он с товарищами по оружию так бежали от ВСУ, что потеряли сапоги.

"Бежали, бежали, покидали (сапоги – Ред.) нах*й. Как начали еб*шить из артиллерии, и ни туда, ни сюда. Кто успел…", — говорит рашист.

На что его мать говорит, что придет помощь, и "все будет хорошо".

"Не все так просто, мама. У них все есть, у нас ничего. У нас даже жрать не возят", — говорит оккупант о преимуществе ВСУ.

Потери РФ в войне с Украиной

Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли в Украине около 650 воинов. Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Всего от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже около 72470 личного состава российских войск.

Читайте также: