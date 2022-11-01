"Не все так просто, мама": оккупант рассказал, как они с товарищами убегали от ВСУ, что даже потеряли сапоги

Захватчик из РФ жалуется на обеспичение в своем войске.
Российский военнослужащий рассказал матери о превосходстве ВСУ над армией РФ. Оккупант в частности пожаловался на материальное обеспечение в войске.
Разговор россиян перехватила украинская разведка, сообщает ГУР.
Захватчик говорит, что во время артиллерийских обстрелов он с товарищами по оружию так бежали от ВСУ, что потеряли сапоги.
"Бежали, бежали, покидали (сапоги – Ред.) нах*й. Как начали еб*шить из артиллерии, и ни туда, ни сюда. Кто успел…", — говорит рашист.
На что его мать говорит, что придет помощь, и "все будет хорошо".
"Не все так просто, мама. У них все есть, у нас ничего. У нас даже жрать не возят", — говорит оккупант о преимуществе ВСУ.
Потери РФ в войне с Украиной
Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли в Украине около 650 воинов. Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Всего от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже около 72470 личного состава российских войск.
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