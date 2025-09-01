Не все украинцы в ЕС получат множественное гражданство: кто сможет

Множественное гражданство / © ТСН.ua

Около 95% украинцев, находящихся сейчас в странах Европейского Союза, не смогут получить тамошнее гражданство. Настоящей целью нового закона о множественном гражданстве есть укрепление связей с украинской диаспорой, а не упрощение процедуры для временных мигрантов.

Об этом заявила глава Государственной миграционной службы (ДМС) Наталья Науменко заявила в материале для Цензор.НЕТ.

Условия получения гражданства ЕС

Науменко объяснила, что получить гражданство в странах ЕС можно только по трем основным условиям:

по происхождению;

через брак с гражданином страны;

после продолжительного проживания (обычно от 5 до 7 лет).

Кроме того, большинство стран требует сдать экзамены на знание истории, культуры и языка. Также она добавила, что не все европейские страны признают двойное гражданство, потому в некоторых случаях украинцам придется отказываться от своего.

Новый закон о множественном гражданстве: кого он касается?

Закон о множественном гражданстве, подписанный президентом Владимиром Зеленским 15 августа, не приведет к массовому выходу украинцев из гражданства. По словам Науменко, он больше направлен на сохранение связей с исторической диаспорой в США, Канаде, Франции и других странах.

Эти нормы позволят потомкам этнических украинцев, давно живущих за границей, получить украинское гражданство, не отказываясь от гражданства своей страны проживания. Раньше для этого им приходилось отказываться от гражданства страны, где они родились и прожили всю жизнь.

Напомним, Украина разрешила своим гражданам иметь множественное гражданство. Разрешение украинцам кроме «родного» паспорта иметь гражданство другой страны, если это не Россия или Беларусь — вынужденный шаг для истощенного войной государства. Новый закон позволит тем, кто будет претендовать на гражданство другого государства, не сдавать паспорт, а сохранить его. А вместе с ним связь с Родиной.

Демограф Александр Гладун рассказал, почему ему не нравится закон о множественном гражданстве. Он отметил, что нардепам стоило дождаться решения Конституционного суда, а уже тогда принимать подобное решение.

Первыми странами, где будут применяться нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире.