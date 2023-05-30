Не все виды обуви можно стирать в стиральной машине: правила, о которых следует помнить

Летом обувь загрязняется не реже, чем в зимний период. Запах пота, пыль, грязь – со всем этим приходится бороться. Легче всего сделать это с помощью стиральной машины, но не все виды обуви можно в ней стирать.
Можно ли стирать обувь в стиральной машине? Одни вообще не задумываются над этим вопросом, а просто бросают загрязненную пару в барабан. В то время как другие боятся, что этим можно только навредить. Какую обувь все же можно безопасно стирать в стиральной машине, а какую лучше очищать только вручную?
Виды обуви, которые ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине
Некоторая обувь из-за своего материала или конструкции только получит повреждения во время стирки в стиральной машине и точно будет испорчена:
- натуральная кожа – вопрос, можно стирать кожаную обувь в стиральной машине, можно встретить в Сети чаще всего. Лучше не рисковать, ведь такая стирка может повредить материал и привести к его деформации;
- замшевая или лакированная поверхность – при стирке в стиральной машине такие материалы могут повредиться;
- металлические вставки – в таком случае металл может повредить самую стиральную машину;
- подошва из пластика или резины – может испортиться, особенно если ее предварительно не очистить от пыли и грязи;
- обувь на платформе или высоком каблуке — во время стирки в стиральной машине модели могут быть неустойчивыми и повредить другую обувь или барабан;
- обувь, для которой требуется особый уход – это могут быть элементы декора (вышивка, стразы) или другие аксессуары.
Также не стоит слишком часто стирать в стиральной машине обувь с проклеенными швами, потому что под воздействием воды они могут разойтись.
Не переживайте, если испачкали домашние тапочки, кроссовки из ткани или современных материалов, кеды, ботинки, сапоги и мокасины, изготовленные из тканого материала. Все эти виды можно без проблем стирать в стиральной машине, только не забудьте выбрать правильный режим стирки.
Как стирать обувь в машине: несколько важных советов
Вот несколько важных советов, которые стоит запомнить, чтобы постирать обувь в стиральной машине и не испортить ее:
- Выбирайте только щадящий режим стирки и низкую температуру (не выше 30 градусов).
- Шнурки лучше снять и стирать отдельно вручную.
- Если на поверхности есть пятна, их сначала нужно обработать мыльным раствором или специальным пятновыводителем.
- Лучше добавлять небольшое количество стирального средства, чтобы не образовывалось слишком много пены.
- Сегодня можно приобрести специальный мешок для стирки обуви, который убережет его и барабан стиральной машины от повреждений.
- Не рекомендуется забрасывать сразу много пар, в барабане должно оставаться достаточно свободного места.
Важно также и правильно сушить обувь. Делать это лучше на свежем воздухе при комнатной температуре. Не забудьте оградить от попадания прямых солнечных лучей. Нельзя сушить обувь у отопительных устройств, открытого огня. А внутрь советуют положить сухую мятую бумагу и периодически ее менять — так обувь скорее подсохнет.
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