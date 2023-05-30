Не все виды обуви можно стирать в стиральной машине: правила, о которых следует помнить

Летом обувь загрязняется не реже, чем в зимний период. Запах пота, пыль, грязь – со всем этим приходится бороться. Легче всего сделать это с помощью стиральной машины, но не все виды обуви можно в ней стирать.

Можно ли стирать обувь в стиральной машине? Одни вообще не задумываются над этим вопросом, а просто бросают загрязненную пару в барабан. В то время как другие боятся, что этим можно только навредить. Какую обувь все же можно безопасно стирать в стиральной машине, а какую лучше очищать только вручную?

Виды обуви, которые ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине

Некоторая обувь из-за своего материала или конструкции только получит повреждения во время стирки в стиральной машине и точно будет испорчена:

натуральная кожа – вопрос, можно стирать кожаную обувь в стиральной машине, можно встретить в Сети чаще всего. Лучше не рисковать, ведь такая стирка может повредить материал и привести к его деформации;

замшевая или лакированная поверхность – при стирке в стиральной машине такие материалы могут повредиться;

металлические вставки – в таком случае металл может повредить самую стиральную машину;

подошва из пластика или резины – может испортиться, особенно если ее предварительно не очистить от пыли и грязи;

обувь на платформе или высоком каблуке — во время стирки в стиральной машине модели могут быть неустойчивыми и повредить другую обувь или барабан;

обувь, для которой требуется особый уход – это могут быть элементы декора (вышивка, стразы) или другие аксессуары.

Также не стоит слишком часто стирать в стиральной машине обувь с проклеенными швами, потому что под воздействием воды они могут разойтись.

Не переживайте, если испачкали домашние тапочки, кроссовки из ткани или современных материалов, кеды, ботинки, сапоги и мокасины, изготовленные из тканого материала. Все эти виды можно без проблем стирать в стиральной машине, только не забудьте выбрать правильный режим стирки.

Как стирать обувь в машине: несколько важных советов

Вот несколько важных советов, которые стоит запомнить, чтобы постирать обувь в стиральной машине и не испортить ее:

Выбирайте только щадящий режим стирки и низкую температуру (не выше 30 градусов).

Шнурки лучше снять и стирать отдельно вручную.

Если на поверхности есть пятна, их сначала нужно обработать мыльным раствором или специальным пятновыводителем.

Лучше добавлять небольшое количество стирального средства, чтобы не образовывалось слишком много пены.

Сегодня можно приобрести специальный мешок для стирки обуви, который убережет его и барабан стиральной машины от повреждений.

Не рекомендуется забрасывать сразу много пар, в барабане должно оставаться достаточно свободного места.

Важно также и правильно сушить обувь. Делать это лучше на свежем воздухе при комнатной температуре. Не забудьте оградить от попадания прямых солнечных лучей. Нельзя сушить обувь у отопительных устройств, открытого огня. А внутрь советуют положить сухую мятую бумагу и периодически ее менять — так обувь скорее подсохнет.

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