Не все возвращаются с вызовов: Ляшко заявил, что в Украине каждый день от пуль России гибнут медики

Не все возвращаются с вызовов: Ляшко заявил, что в Украине каждый день от пуль России гибнут медики

Украина призывает ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией за нападение на Украину.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что Россия развернула в Украине террористические действия против мирного населения и медиков с особой жестокостью и цинизмом, нарушая все нормы международного права.

"Российские оккупанты обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население! У нас ежедневно погибают медицинские работники от действий террористов во время исполнения своих профессиональных обязанностей — спасения человеческих жизней", — подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что сейчас Украина вместо поиска лекарственных средств или оборудования для больниц вынуждена искать бронежилеты и каски для медиков; из-за агрессии РФ наши дети рождаются в бомбоубежищах.

"Врачи ежеминутно борются за жизнь своих пациентов, мы оперируем, вдумайтесь, только 7-летнего ребенка от огнестрельного ранения. Медицинские работники сегодня на передовой борьбе с врагом, вместе с нашими военными, они ценой собственной жизни защищают Украину!", — отметил он.

Глава Минздрава отметил, что экстренная медицинская помощь выезжает на каждый вызов, но, к сожалению, не все доезжают и возвращаются.

"Расстрел медиков – это преступление против человечества и за каждый факт, который мы тщательно документируем ответственные рано или поздно понесут справедливое наказание. Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества – Российской Федерацией. Я призываю другие агентства ООН, занимающиеся гуманитарными делами перенести свои региональные представительства из Москвы – не может страна одновременно вести кровавую войну и влиять на региональную европейскую политику в гуманитарной плоскости", — высказался Виктор Ляшко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

кораблиЕкатера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: