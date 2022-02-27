Не все возвращаются с вызовов: Ляшко заявил, что в Украине каждый день от пуль России гибнут медики

Украина призывает ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией за нападение на Украину.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Ляшко подчеркнул, что Россия развернула в Украине террористические действия против мирного населения и медиков с особой жестокостью и цинизмом, нарушая все нормы международного права.
"Российские оккупанты обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население! У нас ежедневно погибают медицинские работники от действий террористов во время исполнения своих профессиональных обязанностей — спасения человеческих жизней", — подчеркнул глава Минздрава.
Ляшко подчеркнул, что сейчас Украина вместо поиска лекарственных средств или оборудования для больниц вынуждена искать бронежилеты и каски для медиков; из-за агрессии РФ наши дети рождаются в бомбоубежищах.
"Врачи ежеминутно борются за жизнь своих пациентов, мы оперируем, вдумайтесь, только 7-летнего ребенка от огнестрельного ранения. Медицинские работники сегодня на передовой борьбе с врагом, вместе с нашими военными, они ценой собственной жизни защищают Украину!", — отметил он.
Глава Минздрава отметил, что экстренная медицинская помощь выезжает на каждый вызов, но, к сожалению, не все доезжают и возвращаются.
"Расстрел медиков – это преступление против человечества и за каждый факт, который мы тщательно документируем ответственные рано или поздно понесут справедливое наказание. Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества – Российской Федерацией. Я призываю другие агентства ООН, занимающиеся гуманитарными делами перенести свои региональные представительства из Москвы – не может страна одновременно вести кровавую войну и влиять на региональную европейскую политику в гуманитарной плоскости", — высказался Виктор Ляшко.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- кораблиЕкатера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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