"Не всегда есть кишечные расстройства": в Минздраве назвали атипичные симптомы "Дельты"

"Не всегда есть кишечные расстройства": в Минздраве назвали атипичные симптомы "Дельты"

По словам Кузина, клиническое течение "Дельты" является несколько иным, начальные симптомы также несколько отличаются.

В Министерстве здравоохранения Украины назвали атипичные симптомы штамма коронавируса "Дельта". То есть не в 100% случаев "Дельта"-варианта есть кишечные расстройства и др.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сейчас Минздрав сталкивается с тем, что клиническое течение "Дельты" является несколько иным, начальные симптомы также несколько отличаются.

"Но, думаю, что после того, как мы или получим официальную позицию ВОЗ, или соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением", — пояснил Кузин, добавив, что в других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

"То есть не в 100% случаев "Дельта"-варианта есть кишечные расстройства и др. Это по сути 5-7% от общего количества", — сообщил он.

По его словам, обычно ход коронавирусной болезни и "Дельта"-штама начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела.

У вакцинированных людей, в случае инфицирования, наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.

Напомним:

Руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук поделилась, по каким симптомам можно диагностировать "Дельту".

По состоянию на 24 сентября в Украине уже обнаружено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".

Новости недели: "Дельта" наступает - в Украине зафиксировали более 9 тысяч заражений за неделю

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