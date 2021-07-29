Не выбор пациента: в Минздраве рассказали, как в Украине будут комбинировать вакцины против COVID-19

Не выбор пациента: в Минздраве рассказали, как в Украине будут комбинировать вакцины против COVID-19

Уколоть первую дозу Coronavac, а вторую Moderna или Pfizer нельзя.

Смешивать вакцины против COVID-19, в случае положительного решения Минздрава, может позволить только врач. Это не будет выбором пациентам, ведь комбинировать препарат можно только по определенному алгоритму.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "УП".

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"Смешивание ту или иную вакцины — это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию", — сказал он.

По его словам, позволить смешивать вакцины врач сможет в случаях, например, если была тяжелая реакция после первой прививки; или будут гуманитарные проблемы.

"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ней во второй раз", — пояснил Кузин.

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Кроме того, Кузин пояснил, что комбинировать можно мРНК-вакцины. То есть первая прививка Moderna, вторая — Pfizer или наоборот. Или же первая доза AstraZeneca, а вторая — уже мРНК-вакциной, то есть Moderna или Pfizer. Таким образом после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer нельзя.

Он допустил, что уже в августе по соответствующему направлению семейного врача украинцы смогут получать смешанные прививки.

Напомним, эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Англии. Оказалось, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективные против заразнее штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа".

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Новости Украины: при каких обстоятельствах позволят смешивать вакцины от коронавируса

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