Не выбрасывайте ботву и очистки из свеклы: ее можно использовать с пользой

Опытные огородники никогда не выбрасывают ботву и очистки из свеклы. Ведь знают, что их можно использовать на участке. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Свекла содержит много магния, который нужен не только человеческому организму, но и растениям. Если на грядках культуры страдают от дефицита этого минерала, вам поможет самая свекольная ботва. Прежде всего, такие проблемы случаются с томатами и другими пасленовыми.

Когда магния недостаточно, у них развивается хлороз. Эта болезнь отличается появлением желтых прожилок или коричневых пятен на листьях. Так что с помощью обычной свеклы вы сможете быстро спасти свой урожай. Нужно всего-навсего приготовить простое удобрение. Для этого вам понадобится ботва, очистки и даже вода, в которой варился этот овощ.

Как готовить удобрение из свеклы.

Очистки от свеклы можно просто зарыть в землю под кустиками томатов, огурцов или сладкого перца. А вот с ботвой все немного тяжелее. Его нужно заранее залить кипятком или заложить в компост, который затем используется для подкормки грядок.

Отвар готовится достаточно просто: возьмите ботву, положите в литровую банку и залейте горячей водой. Настаивается смесь не менее 12 часов. Затем процедите, разведите в ведре воды (10 литров). Этот раствор можно использовать как для опрыскивания, так и для поливки.