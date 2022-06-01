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Не выбрасывайте клапан-крышку в бутылке с маслом: на самом деле она очень нужна

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Не выбрасывайте клапан-крышку в бутылке с маслом: на самом деле она очень нужна

Почему не следует выбрасывать клапан-крышку из масла? / Фото: pixabay.com

Если вы всегда выбрасывали клапан-крышку в бутылке с маслом – немедленно прекратите это делать. На самом деле, она играет роль специального дозатора. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Наверняка многим из вас известна ситуация, когда нужно приправить салат или другое блюдо маслом из бутылки, а оно начинает растекаться по поверхности, липнуть в руки или литься в большом количестве, портя весь вкус пищи. Возникает вопрос: почему производители производят такие неудобные емкости? На самом деле большинство людей неправильно открывают бутылку, ведь клапан-крышка, которую чаще всего выбрасывают, является очень удобным дозатором.

Как открывать бутылку с маслом правильно? Инструкция довольно проста :

  1. Снимаете верхнюю крышку, прикрывающую клапан.
  2. Тащите за ручку клапана, чтобы отсоединить его от бутылки.
  3. Переворачиваете на другую сторону и аккуратно фиксируете.

А если вам сложно понять последовательность действий, стоит просмотреть короткое видео:

Теперь, когда вы будете наливать масло из бутылки, оно не будет сильно растекаться, ведь жидкость будет сдерживать дозатор.

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