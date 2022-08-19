Не выбрасывайте яблочную кожуру в мусорник: она может еще пригодиться на кухне

После приготовления пирога или блинов с яблоками, непременно остается целая куча яблочных шкурок. Большинство сразу выбрасывает его в помойку. Однако так поступать не стоит. Как использовать яблочную шкурку с пользой — читайте в материале ТСН.ua.

Неудивительно, что после очищения яблока кожуру обычно выбрасывают. Однако она может еще пригодиться на кухне, ведь поможет решить одну достаточно серьезную проблему.

Как оказалось, кожура из яблок помогает очистить кастрюли от темной накипи. Он часто образуется внутри сосуда и покрывает его дно и стенки. Избавиться от его химических средств бывает довольно непросто. Приходится долго натирать кастрюлю губкой или тряпкой.

Как использовать яблочные кожуры на кухне, чтобы очистить кастрюли? Все очень просто:

Положить кожуры от очищенных яблок в кастрюлю, которую нужно почистить. Наполнить емкость водой, чтобы жидкость покрыла все загрязненные участки. Поставить на огонь.

Воду нужно довести до кипения и подержать еще несколько минут. Затем жидкость сливают, а яблочные кожуры отправляют в помойку.

Благодаря такой простой и, главное, бюджетной процедуре ваша посуда снова станет блестящей как в первый день после покупки.