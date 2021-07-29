Не выдержал грязи: турист из Германии, который убирает пляж на Буковине, стал звездой Сети

Не выдержал грязи: турист из Германии, который убирает пляж на Буковине, стал звездой Сети

Мужчина каждое утро убирает мусор за бескультурными людьми.

На Бувовину на отдых приехал турист из Германии. Кроме знакомства с украинской культурой, мужчина каждое утро знакомится с человеческим бескультурьем — отдыхающий ежедневно убирает на пляже мусор.

Об этом на своей странице в соцсети написала мэр Новоднестровска Наталья Цимбалюк.

"Отдыхающий из Германии на нашем "пляже" начинает утро именно так. После нас — украинцев", — подчеркнула Наталья Цимбалюк.

Она также добавила, что в апреле пляж убрали коммунальщики: оттуда вывезли мусор, а наводить чистоту якобы помогали местные предприниматели, которые занимались там торговлей. Однако мусор оставляют после себя отдыхающие, которые приходят на водоем.

"Мы даем возможность всем желающим свободно и доступно отдыхать и это единственное место, где в нашей округе есть такая возможность. Без сознания людей никакая власть не сможет удерживать постоянно порядок", — отметила мэр города.

Напомним, что на свалке под Киевом перестали принимать отходы: СБУ проводит следственные действия.

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