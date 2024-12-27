Не выдержала унижения: в Одесской области мать убила собственного сына

В Одесской области во время ссоры мать убила родного сына. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции региона.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Куяльницкой громады. О ней полицейских и медиков известили местные жители. В веранде частного дома следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции было обнаружено окровавленное тело 31-летнего мужчины, который вместе с родителями жил в этом доме.

Полицейские установили, что во время семейного ужина, сопровождавшегося употреблением алкоголя, родственники поссорились. Возмущенная обидами и унижениями мать ударила сына в грудь ножом, который был у нее в руке. Муж помешать жене не смог. Их сын погиб на месте происшествия.

Женщину полицейские задержали в процессуальном порядке. Правонарушительнице грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия завершены и обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Николаевской области мужчина убил товарища бутылкой из-под шампанского.

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