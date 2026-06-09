"Не выдержала зарубежных условий": украинка объяснила, почему решила вернуться из Германии, несмотря на стабильность

Блоггерша Галина / © скриншот с видео

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Украинка по имени Галина решила вернуться домой из Германии, потому что за границей ей «болит сердце» и она скучает по дому.

Своими мыслями девушка поделилась в TikTok (halynahermaniukbeauty).

Украинка возвращается из Германии

«Я возвращаюсь из Германии в Украину. Вот и все. Не выдержала я этих шикарных заграничных условий. Не выдержала я эту стабильность. Стабильно пахаешь, стабильно дом, работа. Стабильные стрессы. Стабильная бессонница. Стабильные штрафы. Стабильно высоченные налоги. Стабильно шикарна медицина за миллионы, которую ты не получишь. Стабильно непонятно будущее. Стабильно нет мечтаний. И ты стабильно здесь никто», — говорит Галина.

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По словам украинки, такая стабильность очень тяжела.

«У тебя стабильно болит сердце. Ты рвешься домой», — отметила женщина.

А в Украине, по словам Галины, у нее появятся мечты, точнее продолжатся бывшие раньше.

«Меня там ждут родные люди. Меня ждет спокойствие душевное», — считает автор видео.

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Впрочем, в Украине придется начинать все с нуля. Также Галина сомневается, что заработает там достаточно денег для хорошей жизни.

Украинка Галина / © скриншот с видео

Реакция Сети

В комментариях люди поделились своими мыслями по этой теме:

«Я тоже сейчас в Германии, но только ради детей… Но я знаю, что я тоже вернусь домой».

Возвращайтесь, Госпожа, мы вас ждем.

«Я тоже еду домой, в Норвегии все хорошо, но хочу домой».

«Радуюсь за вас, мы тоже не выдерживаем, планируем возвращаться».

«Если есть куда вернуться, то почему нет?»

Украинские беженцы возвращаются из ЕС

Отметим, последний год темпы миграции из Украины в Германию заметно замедлились. Чистый приток украинских мигрантов снизился на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, как заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, в Украине впервые с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировали положительную динамику пересечения государственной границы выехавшими ранее из-за войны гражданами. В течение первых четырех месяцев 2026 года количество въехавших в страну превысило количество выехавших на 17 тысяч человек.

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