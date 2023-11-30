Не выезжают даже в Африку: прокурор рассказал, где прячется Янукович и его приспешники

Не было зафиксировано случаев, чтобы Янукович или кто-либо из его окружения покидал Российскую Федерацию.

После побега из Украины в феврале 2014 года экс-президент Виктор Янукович поселился в России, как и его ближайшие приспешники бывший премьер-министр Азаров, экс-министр внутренних дел Захарченко и эксгенпрокурор Пшонка.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил прокурор Иван Бабенко, занимающий должность заместителя руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора.

По его словам, получив убежище в России, беглый президент приобрел для себя элитное жилье в Подмосковье.

"[Янукович] проживает в микрорайоне Рублевка — в селе Барвиха в элитном доме, который купил примерно за $50 миллионов", — рассказал Бабенко.

Где живут прихвостные Януковича

Экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его бывшие подчиненные Федчук и Кусюк, по информации прокурора, тоже находятся на территории России. Последние двое даже работают в российских силовых структурах.

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Российская Федерация также предоставила убежище бывшему премьер-министру Николаю Азарову и бывшему генпрокурору Виктору Пшонке.

“Якименко [бывший глава СБУ] и Лебедев [бывший министр обороны], по последним данным, в Крыму. Как и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник. Кстати, Подольский райсуд Киева уже рассматривает его обвинительный акт в режиме заочного осуждения. Стадия исследования доказательств обвинения прошла, поэтому надеюсь и приговор не за горами”, — сообщил Иван Бабенко.

Почему Януковича не задержит Интерпол

К сожалению, по словам прокурора, украинским стражам порядка не удалось добиться так называемых "красных карточек" Интерпола (то есть объявления о розыске с возможностью экстрадиции) на Януковича и его окружения. В международной инстанции ссылаются на решение Комиссии по контролю файлов, принятое еще в 2017 году о том, что уголовные производства в отношении Януковича "связаны с политическими мотивами".

В то же время, пока не было зафиксировано случаев, чтобы Янукович или кто-то из его окружения покидал РФ и выезжал даже в страны Африки или третьего мира, или в те, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами.

"Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то уехать, кроме Беларуси", — подчеркнул Иван Бабенко.

Напомним, эксп-резидент Украины Виктор Янукович вел активные телефонные разговоры с экснардепом Виктором Медведчуком во время расстрелов активистов Майдана по улице Институтской 20 февраля 2014 года.

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