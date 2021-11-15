Не выходили на связь: в Полтавской области загадочно умерли две женщины

Один из родственников обратился в полицию.
В Полтавской области, в селе Гильцы, в одном из частных домов обнаружили тела двух женщин без признаков жизни.
Об этом сообщили в полиции области.
На месте происшествия полицейские установили, что местные жители 54 и 59 лет с субботы не выходили на связь с родными. Один из родственников решил проверить, почему никто не отвечает на звонки. Придя в дом родственницы, он обнаружил женщин без признаков жизни и сообщил в полицию.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и судебно-медицинский эксперт. Для установления причины смерти тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Продолжаются следственные действия.
Ранее стало известно, что в Николаевской области мужчина задушил сожительницу, а затем закопал тело у кладбища.
Читайте также:
- Во Львовской области мужчина под наркотиками разбил отель, украл авто и избил прохожего.
- С моста Патона в Киеве обрушиваются куски конструкций.
- Сначала признали невиновным, а затем посадили за убийство: в Черкассах судили военного.