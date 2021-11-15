Не выходили на связь: в Полтавской области загадочно умерли две женщины

Не выходили на связь: в Полтавской области загадочно умерли две женщины

Один из родственников обратился в полицию.

В Полтавской области, в селе Гильцы, в одном из частных домов обнаружили тела двух женщин без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции области.

На месте происшествия полицейские установили, что местные жители 54 и 59 лет с субботы не выходили на связь с родными. Один из родственников решил проверить, почему никто не отвечает на звонки. Придя в дом родственницы, он обнаружил женщин без признаков жизни и сообщил в полицию.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и судебно-медицинский эксперт. Для установления причины смерти тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Продолжаются следственные действия.

Ранее стало известно, что в Николаевской области мужчина задушил сожительницу, а затем закопал тело у кладбища.

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