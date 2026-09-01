Не выпустят из ТЦК: адвокат назвала 3 случая, когда это законно

Когда из ТЦК могут не выпустить / © ТСН

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Сотрудники территориальных центров комплектования не могут безосновательно содержать военнообязанного или запрещать ему покидать помещение ТЦК. В то же время, закон предусматривает несколько ситуаций, когда ограничение свободы передвижения человека может быть правомерным.

Об этом рассказала адвокат, заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко, передает «Телеграф».

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Когда пребывание в ТЦК может стать законным задержанием

По словам юристки, важно различать пребывание человека в ТЦК и его фактическое задержание. Сам по себе визит в территориальный центр не означает, что работники ТЦК получают право принудительно содержать гражданина.

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Есть несколько случаев, когда ограничение передвижения допускается законом.

Административное задержание. Его проводит именно полиция при наличии предусмотренных законом оснований. Согласно статье 263 КУоАП, такое задержание, как правило, может длиться не более трех часов. Задержание в пределах уголовного производства. Статья 208 Уголовного процессуального кодекса позволяет задержать человека без определения суда в определенных законом случаях, в том числе при обоснованном подозрении в совершении уголовного правонарушения. В такой ситуации действуют соответствующие процессуальные гарантии. Зачисление в состав воинской части. Еще одно принципиальное обстоятельство — когда в отношении человека уже издан приказ о причислении в списки личного состава воинской части.

Что важно для военнообязанного

Как пояснила Анищенко, сам факт пребывания человека в ТЦК не делает его военнослужащим.

До момента издания приказа о причислении в списки личного состава гражданин остается гражданским лицом. Поэтому работники ТЦК не могут просто удерживать его в помещении без предусмотренных законом оснований.

В то же время, если есть законные основания для административного или уголовного задержания, процедура должна осуществляться в соответствии с установленными нормами, а не по решению работника ТЦК по своему усмотрению.

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Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о новой коррупционной схеме , которую проверяют. Речь идет о ТЦК и СП, за деньги переправляющих мужчин за границу прямо после задержания.

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