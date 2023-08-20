Не выставка дронов: в Черниговской ОВА рассказали, что происходило в драмтеатре перед ударом

В результате ракетного удара по Чернигову 19 августа больше всего пострадали проходившие мимо драмтеатра люди. Все участники мероприятия, которое проходило внутри, якобы находились в укрытии.

В Черниговской ОВА заявили, что в драмтеатре областного центра, куда 19 августа ударила российская ракета, проходила не выставка дронов, как сообщалось ранее, а закрытое мероприятие. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом 20 августа сообщил областной глава Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предусматривала привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обставить", — рассказал он.

Вячеслав Чаус отметил, что, по его данным, сторонних посетителей в драмтеатре Чернигова в момент удара не было. Однако точная информация и обстоятельства должны быть установлены следствием.

"Сработал сигнал воздушной тревоги, организаторы и участники спустились в укрытие, находились там до завершения воздушной тревоги. То есть они были в укрытии, когда в театр прилетела ракета. Среди участников очень мало пострадавших. Большинство пострадавших — это люди, которые находились и проходили рядом, проезжали на транспорте", – рассказал глава ОВА.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Чернигову 19 августа погибли семь человек. Число пострадавших возросло до 148. Из них в больнице остается 41 человек.

Читайте также: