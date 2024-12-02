"Не вывозят войну": "азовец" объяснил, почему скептически относится к мобилизации женщин

Анатолий Леоненко на псевдо "Буйвол", в 18 лет подписавший контракт с "Азовом", в 20 лет первые бои встретил в Мариуполе, скептически высказался о мобилизации женщин в Украине.

Об этом говорилось на YouTube-канале ТСН в разговоре Анатолия Леоненко с Натой Островской.

23-летний боец, потерявший ногу, откровенно рассказал о своем личном военном пути и почему скептически относится к мобилизации украинских женщин в ВСУ.

"Если у нас женщины будут так же служить, как в американской армии, в Израиле, я буду нормально к этому относиться. Но если наши женщины будут так служить, как сейчас, то нет", — выразил свое мнение "Буйвол".

В то же время отметил, что речь идет не обо всех военнослужащих женщинах и привел в пример Наталью Грабарчук — бывшую воспитательницу детсада, которая с первой попытки уничтожила российскую ракету из ЗРК.

"Не все. Но их мало. Вот та женщина, которая недавно сбила ракету с ЗРК... Сколько женщин способны "вывезти" то, что не могут мужчины?.. Женщин, способных "вывезти" войну, может появиться одна на десять", а может и вообще никакой", — сказал Анатолий Леоненко на псевдо "Буйвол".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "...Можно подтереться"! Я БЫЛ В ШОКЕ! 23-летний БУЙВОЛ по АЗОВУ | ПЕРВОЕ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ на украинском

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