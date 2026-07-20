Не вызвала скорую и спрятала тело сына в шкафу: дело жительницы Броваров передали в суд

Мать из Броваров предстанет перед судом после смерти двухлетнего сына / © Офис Генерального прокурора

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Прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении 38-летней жительницы Броваров в Киевской области, которую обвиняют в отказе оказать помощь своему двухлетнему сыну и злостном неисполнении родительских обязанностей. По данным следствия, когда ребенку стало плохо, женщина не обратилась за медицинской помощью, а после смерти мальчика спрятала его тело в шкафу.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Согласно материалам следствия, вечером 23 апреля состояние здоровья двухлетнего мальчика резко ухудшилось. Правоохранители утверждают, что мать не вызвала врачей и не предприняла никаких мер, чтобы помочь ребенку. Впоследствии мальчик скончался.

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление антидепрессантами, которые принимала женщина.

После смерти ребенка, по версии следствия, обвиняемая поместила тело мальчика в коробку и спрятала его в шкафу. В течение нескольких дней она уверяла родственников, что сын находится в больнице. После обращения бабушки в полицию правоохранители обнаружили тело ребенка.

Женщине инкриминируют злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины) и оставление в опасности, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 135 УК Украины). На период судебного разбирательства она находится под стражей.

В прокуратуре также сообщили, что старшего сына обвиняемой передали на попечение родственников.

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Кроме того, правоохранительные органы сообщили, что в рамках данного уголовного дела ранее было предъявлено подозрение начальнице отдела профилактики и защиты прав ребенка службы по делам детей Броварского городского совета. По версии следствия, служебная халатность чиновницы могла привести к смерти ребенка.

«Наша обязанность — обеспечить неотвратимую ответственность каждого, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии. Именно поэтому прокуратура привлекает к ответственности не только мать ребенка, но и должностное лицо службы по делам детей, которая, по данным следствия, не выполнила надлежащим образом свои служебные обязанности», — отметил руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, в мае мы сообщали, что в Броварах Киевской области произошла страшная трагедия: 38-летняя женщина несколько дней скрывала смерть своего двухлетнего сына, спрятав его тело в шкафу.

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