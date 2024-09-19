Не юг: сейсмолог удивил, где в Украине может произойти ощутимое землетрясение

По словам сейсмолога, даже могут быть незначительные разрушения.

В Украине землетрясения маловероятны, однако подземные толчки от зоны Вранча в Румынии могут ощутить в западных областях.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал доктор физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Дмитрий Гринь в четверг, 19 сентября.

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"Мы не имеем больших тектонических плит, которые порождали бы землетрясения. Мы только чувствуем толчки, которые могут идти в районе Румынии - это зона Вранча. Самое большое землетрясение, которое киевляне чувствовали, - это был 1977 год. Украина не расположена в чрезвычайно сейсмической зоне, поэтому больших землетрясений в стране не должно быть. Хотя толчки до 5-6 баллов бывают...Например, западная Украина будет страдать от зоны Вранча больше. У них действительно будут шататься люстры. Могут даже быть незначительные разрушения", - пояснил он.

Напомним, сейсмолог Александр Кендзера назвал самый опасный регион Украины, где может произойти ощутимое землетрясение.

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