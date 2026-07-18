Не за протесты, а за похищение бойцами юноши: Генштаб о выговоре командиру "Волков Да Винчи"

Сергей Филимонов / © ТСН.ua

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В Генштабе объяснили, что выговор командиру «Волков Да Винчи» Сергею Филимонову объявили не за поддержку протестов в Киеве, а за то, что его бойцы в мае устроили стрельбу возле местного магазина, после чего похитили 20-летнего парня и жестоко избили.

Об этом говорится в заявлении Генштаба.

В Генштабе сообщили, что служебное расследование по Филимонову и его бойцам продолжалось с мая. По его результатам, майор Сергей Филимонов приказом главнокомандующего ВСУ привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Речь идет о результатах служебного расследования произошедшего 1 мая 2026 года в городе Шахтерское на Днепропетровщине. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108 ошб.

Им было сообщено о подозрении:

по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека»;

частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

«Служебным расследованием установлено, что майор Сергей Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВС Украины», — отметили в Генштабе.

Кроме майора Сергея Филимонова, дисциплинарные взыскания Генштаб наложил и на других военнослужащих этой воинской части.

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Напомним, что 1 мая в городе Шахтерское на Днепропетровщине трое мужчин устроили стрельбу возле местного магазина, после чего похитили 20-летнего парня.

Как оказалось, к инциденту причастны бойцы батальона «Волки да Винчи». Отмечалось, что нападавшие пытались попасть внутрь уже не работавшего магазина, где в то время находились охранница и ее 20-летний знакомый.

Они стали избивать 20-летнего парня. Злоумышленники насильно затолкали потерпевшего, который уже потерял сознание от ударов, к своему автомобилю. Убегая с места происшествия, они произвели несколько выстрелов в сторону магазина.

Напомним, командир «Волков Да Винчи» Сергей Филимонов заявил о выговоре от Александра Сырского на фоне сообщений о требовании к комбригам записать видео в поддержку главнокомандующего ВСУ.

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Ранее волонтер и экс-советник министра обороны Сергей Стерненко, а также источники Украинской правды сообщили, что командирам украинских бригад поступил приказ: записать и обнародовать в сети видеообращение в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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