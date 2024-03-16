Не забывайте просматривать чек в магазине: вот как украинцев обманывают на кассе

Кое-кто в магазине всегда добросовестно проверяет чек, а другие на него даже и не глянуть. А зря. Существует ряд ситуаций, когда именно товарный чек поможет установить, кто прав, а кто нет.

Есть и третий тип людей. Они обычно хранят чеки за какую-то крупную и серьезную покупку, но выбрасывают, не смотря, чеки, полученные в супермаркете. Но потребителям лучше всегда в них заглядывать. И вот почему.

Давайте попробуем вообразить ситуацию, что вы накупили много разных продуктов. Удержать весь список в голове довольно сложно. А кассир может, ненароком или нет, дважды пробить один и тот же товар. Именно с помощью чека можно установить истину и не переплачивать. А если не проверять, обнаружить, что вас вычислили, действительно сложно.

Еще одна распространенная ситуация: часто бывает, что стоимость товара на кассе не соответствует его ценнику на прилавке. Только с помощью чека вы можете доказать свою правоту, указав его кассиру или администратору.

Третья ситуация связана уже с качеством товара. К примеру, вы приобрели твердый сыр в упаковке. Срок годности был указан нормальный. Пришли домой, раскрыли и увидели, что на поверхности появилась плесень. Без чека вы не сможете доказать, что продукт был куплен вами в магазине или супермаркете.

Отдельно стоит поговорить об акциях. Иногда на прилавке некоторые товары указаны по акционной цене, а на кассе их пробивают по полной. Аргумент кассира может быть банальным — акция уже закончилась, а ценники еще не поменяли. На самом деле это нарушение прав потребителя. И у вас есть полное право пожаловаться на действия торговой сети. Чек же в этой ситуации поможет доказать, почему вы написали жалобу.

И это далеко не весь список, когда товарный чек помогает решить спорные вопросы.

Читайте также: