Не задекларировало почти 2 миллиона гривен: ДБР завершило расследование в отношении руководителя одного из областных подразделений ГНС

Она не указала в документе за 2021 год получение ею и мужем дохода в сумме 1,9 миллиона гривен.

В Украине ДБР завершило досудебное расследование в отношении руководительницы одного из областных подразделений налоговой, которая не указала в декларации почти 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, правоохранители завершили расследование в отношении руководительницы одного из областных подразделений ГНС, граничащей со столичным регионом. Женщина указала недостоверную информацию в своей декларации.

Она не указала в документе за 2021 год получение ею и мужем дохода в сумме 1,9 миллиона гривен.

"Она не отметила доход на более 1 миллиона гривен от продажи квартиры, которая находится на территории временно оккупированного Крыма, двух земельных участков, а также зарплату мужчины в размере 803 тысячи гривен и его пенсии на сумму 102 тысячи гривен", — рассказали в ДБР.

Там также добавили, что квартира в Крыму была продана в 2021 году с помощью знакомой чиновника. Вырученные от продажи миллионы рублей были перечислены на счет в находящемся под санкциями Украины и ЕС российском банке.

"Руководитель одного из областных подразделений Государственной налоговой службы обвиняется в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет", — отметили в ДБР.

Напомним, что суд рассматривает продление меры пресечения Коломойскому.