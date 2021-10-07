Не заезжать в лес и не разводить огонь: в Украине предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Спасатели отмечают, что с огнем нужно обращаться осторожно и не оставлять его без присмотра.
В Украине объявили чрезвычайной уровень пожарной опасности. Спасатели запрещают украинцам выезжать в лес и разжигать в нем огонь.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
С 7 по 9 октября в Днепропетровской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и Донецкой областях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Что запрещается
- Заезжать в лес на автомобиле.
- Разводить открытый огонь в лесу и на полях.
- Оставлять горящие спички, промасленную ветошь на сухой травянистый подстилке.
- Сжигать мусор, стерню и пожнивные остатки на полях.
"Проводите беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности, а при обнаружении пожара на открытой территории сразу сообщайте на номер "101", — акцентировали в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что семь часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить масштабный пожар в Харьковской области в Балаклее.