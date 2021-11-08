Не загружается COVID-сертификат в "Дії": в НСЗУ объяснили, что делать

Зачастую проблемы возникают из-за того, что во время прививки неправильно были внесены данные.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) назвали причины, почему иногда нельзя сформировать COVID-сертификат на портале или в приложении "Дія" и как можно решить эту проблему.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Дмитрий Черныш, директор департамента развития электронной системы здравоохранения НСЗУ.

Почему не загружается сертификат

Как объясняет Черныш, чаще всего возникают проблемы, когда во время вакцинации были неправильно внесены данные именно о вакцинации или данные о вакцинации были внесены с ошибкой.

Самые распространенные ошибки

данные о первой и второй дозе вносятся в различные медицинские карточки;

врач внес информацию о прививках на другой день;

допущена ошибка в данных, например, неправильная серия вакцины.

Как часто происходят ситуации, когда не формируется "ковид"-документ

По словам Черныша, в НСЗУ поступило почти 10 тысяч обращений по поводу такой проблемы, а украинцы сгенерировали через "Дію" уже почти 5 млн COVID-сертификатов. То есть, как он объясняет, эта цифра все равно велика. Это означает, что 10 тысяч пациентов не смогли себе сформировать эти сертификаты.

Что делать, если сертификат не подтянулся

Если данные о вакцинации не внесены, следует обратиться к пункту вакцинации или к врачу, кто проводил вакцинацию и попросить его все-таки внести эти данные или чтобы он скоординировал, когда он их внесет. Если в данных ошибка, нужно обратиться к этому врачу, и врач должен исправить эту ошибку, так как система спроектирована таким образом, что вносить изменения в данные о вакцинации может только тот, кто делал эту вакцинацию.

"Это не может делать какой-нибудь другой врач, который даже не понимает, чем был факт проведения вакцинации", — объясняет в НСЗУ.

Как найти врача, который проводил прививку

По словам Черныша, в пунктах вакцинации предоставляются бумажные небольшие справки, где было написано, кто делал вакцинацию, но каждый пункт вакцинации организован по-другому. Также, если в данных о вакцинации ошибка, то автора данных о вакцинации видит, например, семейный врач.

"То есть если вам "Дія" не формирует сертификат из-за того, что в ваших данных о вакцинации ошибка, ваш семейный врач может увидеть, какой именно врач вносил эти данные, и скоординироваться с этим врачом для того, чтобы он их поправил", — подчеркивают в НСЗУ.

Напомним, в эфире "Завтрака с 1+1" министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, когда у "Дії" появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19.

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