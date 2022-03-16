"Не захотели в потусторонний мир": под Черниговом в плен терробороне сдались шесть оккупантов во главе с майором

"Не захотели в потусторонний мир": под Черниговом в плен терробороне сдались шесть оккупантов во главе с майором

Оккупанты увидели, как украинские защитники разгромили соседний блокпост и решили не рисковать.

Силам территориальной обороны Сребнянской общины Черниговской области сдались в плен шесть оккупантов во главе с майором российской армии.

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Об этом сообщает местное издание "Газета Срибнянщина".

Шесть воинов во главе с майором-разведчиком, узнав, что произошло ночью с их соседним блокпостом, не захотели быть следующими на пути в потусторонний мир и сдались в плен в ближайшем селе. Что и спасло им жизнь”, – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины работают над освобождением из плена мэров, которые были насильственно захвачены российскими оккупантами. Об этом вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в видеообращении вечером 15 марта.

Напомним, накануне, 14 марта, произошла эвакуация населения из пострадавших от российских обстрелов регионов. Впрочем, из десяти коридоров сработало всего семь. Было вывезено около четырех тысяч человек. В частности, в Киевской области спасены 2028 человек, в Луганской — 1780 человек.

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