Не захват территории: Снайдер назвал моральную победу, которую Россия может одержать над Украиной

Главная цель России в войне против Украины это уменьшение населения последней, чтобы люди стали рассеяны по миру и от того "как можно менее украинскими".

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Такое мнение высказал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступая в роли модератора на сессии "Горизонты Украины", сообщает Укринформ.

"Если цель войны России – сделать украинское население как можно меньше, как можно менее украинским и как можно более рассеянным, то миллионы уезжающих из страны и не возвращающихся украинцев — это также и военная, и, так сказать, моральная победа для России", – отметил Снайдер.

Он отметил, что уже сейчас многие способные украинцы, представляющие разные профессии, находятся за пределами собственного государства.

"Миллионы из них сейчас находятся в странах Европейского Союза, и Украине нужно, чтобы именно эти люди вернулись. Это не просто экономический вопрос. Это проблема… геноцида", – отметил историк.

Снайдер заявил, что странам Европы необходимо будет разработать "формальные механизмы, которые будут стимулировать людей или помогать им вернуться обратно в Украину", поскольку "это не произойдет само собой".

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чехии будут платить возвращающиеся домой украинцам.

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