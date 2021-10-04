Не закопали покойника: под Днепром вспыхнул скандал из-за некачественных ритуальных услуг

Не закопали покойника: под Днепром вспыхнул скандал из-за некачественных ритуальных услуг

Родные и друзья покойного обнаружили не до конца закопанную могилу.

В Желтых Водах Днепропетровской области вспыхнул скандал из-за могилы. Работники КП "Ритуальные услуги" выполнили работу на кое-как, чем возмутили родственников и друзей умершего.

Об этом сообщила в соцсети депутат Желтоводского горсовета Наталья Шум.

По ее словам, работники КП небрежно отнеслись к своей работе и не закопали могилу.

"Попрощались с хорошим человеком, заказали услуги в КП "Ритуальные услуги". Приехали, нет слов", — рассказывает женщина.

Из-за этого в соцсети вспыхнул скандал, а фотографии некачественной работы коммунальщиков дошли до городского головы Дмитрия Ханиса.

"На кладбище случился очень неприятный случай. Рабочий КП "Ритуальные услуги" не закопал к концу 2 могилы, покинул лопаты и ушел. Проблему быстро решили: другой рабочий предприятия все привел в надлежащее состояние. Я прошу прощения у родственников и близких погибших. Подобные ситуации недопустимы. я обязательно проконтролирую, чтобы виновные были наказаны и я уже отдал соответствующие распоряжения. К сожалению, не все рабочие работают добросовестно", — написал Ханис.

В подтверждение его слов в сети появилось видео, на котором видно, как коммунальщики закапывают могилы.

Напомним, что в Харьковской области в городе Богодухов из морга семье вместо тела отца отдали чужую покойницу. Родные подмены не заметили, потому что гроб был закрыт, 71-летний пенсионер заразился коронавируса и лежал в "ковидном" отделении.

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