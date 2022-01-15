Не заметил спецсигналы: в Запорожье водитель маршрутки протаранил машину ГСЧС, которая ехала на пожар (фото)

Не заметил спецсигналы: в Запорожье водитель маршрутки протаранил машину ГСЧС, которая ехала на пожар (фото)

Водитель маршрутки отвлекся на телефон.

В Запорожье 15 января маршрутка столкнулась с пожарно-спасательным автомобилем. По факту происшествия ведется расследование.

Об этом сообщают в ГСЧС Запорожья.

Отмечается, что ДТП на перекрестке спровоцировал водитель маршрутки, который не услышал и не увидел спецсигналы экстренного авто, которое как раз ехало на ликвидацию пожара. По предварительным данным, водитель маршрутки отвлекся на телефон.

В результате аварии, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Впрочем, из-за того, что автомобиль спасателей попал в ДТП, на пожар пришлось отправить другое подразделение ГСЧС, а это забрало время для оказания оперативной помощи людям.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

Водителей еще раз призывают отдавать предпочтение автомобилям экстренных служб, ведь, прежде всего, они спешат к людям, которые оказались в критической ситуации и нуждаются в помощи.

"Во-вторых — вы подвергаете опасности себя и других участников дорожного движения. Еще раз подчеркиваем, водители — будьте ответственными, и не позволяйте собственной опрометчивости и пренебрежительности во время дорожного движения, стать причиной трагедии", — отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, в Закарпатской области в ДТП попали Land Rover и BMW, в результате чего пострадали 7 человек, трое из которых – дети.

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