Не заметила автобус: в Днепре водитель насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу

Не заметила автобус: в Днепре водитель насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Днепре водитель автобуса сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом пишет "Информатор".

Происшествие случилось на проспекте Гагарина недалеко от поворота на улицу Чернышевского. Там водитель автобуса №146-а сбил женщину, переходившую дорогу в запрещенном месте. Предварительно она не заметила транспортное средство из-за других машин. От полученных травм она скончалась.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что спасателям пришлось ликвидировать утечку масла после аварии маршруток и микроавтобуса на трассе из Борисполя.

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