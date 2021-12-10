Не заметила автобус: в Днепре водитель насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
В Днепре водитель автобуса сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.
Об этом пишет "Информатор".
Происшествие случилось на проспекте Гагарина недалеко от поворота на улицу Чернышевского. Там водитель автобуса №146-а сбил женщину, переходившую дорогу в запрещенном месте. Предварительно она не заметила транспортное средство из-за других машин. От полученных травм она скончалась.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что спасателям пришлось ликвидировать утечку масла после аварии маршруток и микроавтобуса на трассе из Борисполя.
Читайте также:
- Били, топили и закопали живьем: в Полтавской области осудили троих мужчин.
- До конца года 170 семей защитников Украины получат жилье – Лапутина.
- В Донецкой области в частном доме взорвался тротил: есть погибшие и пострадавшие.