"Не заметили" фрагменты человека и авто: на место ДТП с кортежем Ярославского снова вызвали полицию

На месте ДТП обнаружили фрагменты автомобиля из кортежа Ярославского и тела погибшего.

В Харьковской области на место ДТП, где автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского сбил человека, снова вызвали полицию. Все потому, что там нашли запчасти с авто и фрагменты тела погибшего.

Об этом сообщил в Сети депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот.

"Приехали на место ДТП. А здесь остались вещественные доказательства. Просто на земле. Эй! Полиция Харьковской области! Вам они не нужны для доведения дела до суда? Возможно, остатки авто, как знак от брабуса в суде станет доказательством, какое именно авто убило человека на дороге? А остатки человека не нужно забрать с места ДТП? Пусть остаются здесь? Вызвал полицию. Жду, чтобы забрали доказательства с места ДТП", — возмутился Дробот.

Он добавил, что сложно поверить в тот факт, что можно сбить человека насмерть и не заметить, а еще сложнее поверить в то, что сбежавший с места аварии водитель добровольно решил обратиться в полицию.

Напомним: