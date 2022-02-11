"Не заметили" фрагменты человека и авто: на место ДТП с кортежем Ярославского снова вызвали полицию

На месте ДТП обнаружили фрагменты автомобиля из кортежа Ярославского и тела погибшего.
В Харьковской области на место ДТП, где автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского сбил человека, снова вызвали полицию. Все потому, что там нашли запчасти с авто и фрагменты тела погибшего.
Об этом сообщил в Сети депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот.
"Приехали на место ДТП. А здесь остались вещественные доказательства. Просто на земле. Эй! Полиция Харьковской области! Вам они не нужны для доведения дела до суда? Возможно, остатки авто, как знак от брабуса в суде станет доказательством, какое именно авто убило человека на дороге? А остатки человека не нужно забрать с места ДТП? Пусть остаются здесь? Вызвал полицию. Жду, чтобы забрали доказательства с места ДТП", — возмутился Дробот.
Он добавил, что сложно поверить в тот факт, что можно сбить человека насмерть и не заметить, а еще сложнее поверить в то, что сбежавший с места аварии водитель добровольно решил обратиться в полицию.
Напомним:
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Вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из Ярославского кортежа.
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В МВД Украины 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского.
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Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда автомобиль из, вероятно, его кортежа насмерть сбил мужчину в Харьковской области.
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В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.
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10 февраля Ярославский "согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику" улетел в Лондон для встречи с семьей.