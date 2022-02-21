Не заметили симптомов болезни: в Коломые бешеный пес покусал ребенка, город на карантине

Владельцы собаки сначала не заметили признаков болезни у их любимца – алабая.
В Коломые Ивано-Фрнаковской области больной бешенством пес покусал ребенка. В связи с этим в городе ввели карантинные ограничения.
Об этом сообщает Коломыйский отдел Ивано-Франковского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава.
"Город объявлен неблагополучным пунктом из-за бешенства и с 18 февраля наложены карантинные ограничения. В зоне риска: ул. Сарма-Соколовского, Кубиевича, Авраменко, Милиянчука, Купустинского, Каменецкая, Ткачука, Объездная", — говорится в сообщении.
Как рассказал "Суспильному" заведующий отделом эпидемиологического надзора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Алексей Косько, в Коломые не было вакцины против бешенства, поэтому покусанного ребенка отправили в Ивано-Франковск.
"Тогда еще не знали, что собака — больная бешенством. 18 февраля была экспертиза, и после этого мы выехали на место. Оказалось, что там еще есть контактные люди. Кроме этого мальчика, были еще восемь человек, среди которых — четверо детей. Самый маленький — три года", — рассказал Алексей Косько.
По его словам, сейчас все они лечатся и находятся под наблюдением медиков. Угрозы для их жизни и здоровья нет.
Известно, что пес породы алабай был любимцем семьи, он заболел в начале февраля, но тогда у животного не было симптомов, указывающих на бешенство. Владельцы самостоятельно лечили собаку примерно неделю. 13 февраля пес набросился и укусил 13-летнего подростка.
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