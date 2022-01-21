Не западная Украина: в "оранжевую" зону из-за COVID-19 перешел очередной регион

Не западная Украина: в "оранжевую" зону из-за COVID-19 перешел очередной регион

В "оранжевой" зоне карантина уже восемь областей Украины.

В Украине по состоянию на 21 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже восемь областей в "оранжевой" зоне, одна из них близка "красной" зоне.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевыми" сейчас есть Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Черниговская области. Последняя перешла из "желтой" в "оранжевую" зону сегодня.

В Черниговской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 22,6% при разрешенном максиме 20%.

В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования значительно превышает норму и достигает 33,6%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 101,5%, днем ранее было – 108,4%.

Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 86,2 за нормы до 60 на 100 тыс. населения, накануне было – 81,5.

Министерство здравоохранения Украины

Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине началась вспышка коронавируса.

Кроме того, самая сложная ситуация в западной части страны. Под угрозой введения "красной" зоны Ивано-Франковская область.

Ранее в Ивано-Франковской ОГА анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19.

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